ماكرون في رواندا: ”جئت للاعتراف بمسؤولياتنا” في الإبادة الجماعية العام 1994

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي: جئت إلى رواندا ”للاعتراف بمسؤولياتنا“ في المجازر.
وقال في الخطاب الذي كان موضع ترقب شديد، إن فرنسا ”لم تكن متواطئة“ لكنها ”فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة“، خلال زيارة رسمية إلى رواندا وصفت بأنها ”المحطة الأخيرة في تطبيع العلاقات“ بين البلدين بعد توتر استمر أكثر من 25 عاما على خلفية دور فرنسا في إبادة التوتسي.
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