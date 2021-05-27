عاجل.. إسرائيل تستدعى السفير الفرنسى على خلفية تصريحات لودريان

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، قد صرّح الأحد فى معرض تعليقه على المواجهات التى اندلعت بين إسرائيليين وفلسطينيى الداخل فى مدن عدة خلال النزاع الأخير مع غزة، بأن "مخاطر الفصل العنصرى كبيرة" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
وقال لودريان خلال مقابلة صحفية "وقعت مواجهات فى مدن إسرائيلية حيث تواجه سكان من الطرفين" فى إشارة إلى صدامات فى الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.
وأضاف كبير الدبلوماسيين الفرنسيين "هى المرة الأولى التى يحدث ذلك ما يظهر أنه فى حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصرى يستمر لفترة طويلة".
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