استدعاء سفير فرنسا في تل أبيب بعد اتهام إسرائيل بالفصل العنصري

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى إسرائيل بعد تصريحات “صادمة” لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول مخاطر أن تشهد الدولة العبرية “فصلا عنصريا”، وفق ما أكد متحدث باسم الوزارة.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريدك دانون، تصريحات لودريان “غير مقبولة”.
وأضاف متحدث باسم الوزارة نقلا عن وزير الخارجية قوله إن هذه التصريحات “غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع”.
وكان لودريان قال يوم الأحد إن “خطر الفصل العنصري قوي إذا واصلنا تبني منطق الدولة الواحدة أو الوضع الراهن”.
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