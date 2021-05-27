وزير الخارجية الفلسطينى: لا سلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، طالب المالكى بتشكيل لجنة للتحقيق فى الانتهاكات التى وقعت فى قطاع غزة، مؤكدا حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير. وأكد وزير خارجية الفلسطينى أن الاحتلال الإسرائيلى أساس كل المشاكل. يشار إلى أن شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، كانت قد بدأت إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، فى خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

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