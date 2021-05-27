التحالف ينفي وجود قوات إماراتية في سقطرى وميون باليمن

صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف بما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.
وأكد المصدر أن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.
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