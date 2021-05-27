العاهل الأردني يستقبل ولي عهد أبوظبي في عمان

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، إلى عمان في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار "ماركا" الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
ورحب الملك عبدالله الثاني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والأردن، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.
واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية ولي عهد أبوظبي بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين.
ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد على محمد البلوشي.
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