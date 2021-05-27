البيت الأبيض يلجأ لـ سناب شات لتشجيع الشباب على تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن مستخدمى التطبيق سيتمكنون من التواصل مع الرئيس جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والدكتور أنتونى فاوتشى للإجابة على أسئلة حول اللقاح.

وتتضمن تجربة سناب شات أيضًا مشاركة رابط الموقع الحكومى الرسمى للتطعيمات، حيث يمكن لمستخدمى التطبيق العثور على أقرب مواقع التطعيم - ويتيح للمستخدمين معرفة معلومات من فاوتشى، الذى يخبر المستخدمين أن اللقاحات ستحميهم من المتغيرات الحالية للفيروس.

وتعتبر تجربة سناب شات هى الأحدث من البيت الأبيض للوصول إلى الشباب الأمريكى بمعلومات حول لقاحات كورونا، للمساعدة فى تحقيق هدف الإدارة المتمثل فى حصول 70 % من البالغين على الجرعة الاولى على الأقل من اللقاح بحلول الرابع من يوليو.