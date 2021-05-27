إحباط عملين إرهابيين فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للأمن الفيدرالى الروسى اليوم الخميس، أن إحباط العملين المذكورين تم أبريل الماضى، قبل تنفيذهما فى ستافروبول قبل أعياد النصر فى مايو الماضى، مشيرا إلى أنه كان يُخطط لهما إرهابيان مواليان لتنظيم "داعش".
وأضاف البيان أنه أثناء تفتيش مكان إقامة الإرهابيين تمت مصادرة متفجرات وذخائر صغيرة ومكونات قنبلة يدوية الصنع.
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