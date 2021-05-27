الجامعة العربية تشارك فى الدورة الـ 17 للملتقى الإعلامى العربى بالكويت

جدة - نرمين السيد - شارك جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) فى الملتقى الإعلامى العربى بدولة الكويت، والذى يعقد دورته (17) خلال الفترة من 29 ــ 31 مايو 2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئى تحت رعاية أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون مع الهيئات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتى تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الاعلام العرب.





وسيسهم السفير أحمد رشيد خطابى ــ الأمين العام المساعد ــ المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، بمداخلة فى الجلسة الأولى التى تتناول إشكالية "الإعلام والاتصال تحديات الصناعة ومستقبل المهنة" بمشاركة وزراء الإعلام فى كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة فلسطين، والرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية. وسيناقش الملتقى خلال جلساته الثلاث العديد من القضايا التى تهم "تحولات الإعلام العربى" و"تأثير المحتوى فى الخطاب الإعلامى" و"صناعة المحتوى فى الدراما العربية" بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع المحتوى.

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