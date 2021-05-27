الاحتلال الاسرائيلى يصادق على إنشاء 560 وحدة استيطانية شرق بيت لحم

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في تصريحات، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال صادقت على إنشاء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة “متساد” المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة.

وأضاف بريجية أن هذه القرار يأتي بعد المصادقة قبل أيام على إنشاء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة “ايبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان، مشيرا الى أن هذا التسارع في التوسع الاستيطاني يعد استهدافا واضحا للسيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.

وفي سياق آخر، أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على سرقة 110 “بالات” قش من أراضي قرية بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين سرقوا 110 “بالات” قش من سهل بورين بالقرب من معسكر حوارة المقام على أراضي المواطنين، بحماية جيش الاحتلال، مضيفا ان ملكيتها تعود للمواطنين محمد رجا وجمال عيد.