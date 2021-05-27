الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وثمن جلالته قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم “الأونروا”. وقال جلالته ان دور الولايات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين. وأكد جلالته على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به ويحذر من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية.

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