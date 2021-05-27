الترفيه السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، حسبما ذكرت قناة السعودية الإخبارية، أنه يشترط التحصين بلقاح فيروس كورونا لدخول الفعاليات الترفيهية، وذلك فى إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء. وأوضحت الهيئة أن نسبة الحضور فى الفعاليات بالأماكن المفتوحة ستقتصر على 40% فقط، مشيرة إلى أن بيع التذاكر سيكون إلكترونيا لجميع الفعاليات.

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