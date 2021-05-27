أبو الغيط يُرحب بقرار إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة، إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية واعتبره خطوةً مهمة لتعزيز العلاقات بين واشنطن والجانب الفلسطينى.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام قوله، إن مثل هذه الخطوة يعد تصحيحا لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة بقرارها إغلاق القنصلية التى ظلت لعقود طويلة جسراً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة وفلسطين. وأكد المصدر، أن الخطوة الأمريكية تعكس نهجا إيجابياً لدى الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة لجهة الاعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطينى - الإسرائيلي. وأوضح المصدر، أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضى التى احتُلت فى 1967، وهى تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفا أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى المدينة المحتلة يعكس إدراكا أمريكيا بأهمية الحفاظ على أسس حل الدولتين التى صارت تتعرض لتآكل متزايد جراء الاجراءات الاسرائيلية التقييدية والنشاط الاستيطانى الإسرائيلى السرطانى.

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