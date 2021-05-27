البرلمان الأيرلندى يقر إدانة ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

وأعربت الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة الإيرلندية، على حد سواء، خلال تصويت جرى فى ساعات متأخرة من أمس الأربعاء فى الغرفة الأدنى من البرلمان الإيرلندى، عن دعمها للتشريع الجديد الذى ينص على "إدانة ضم إسرائيل الفعلى لأراض فلسطينية".
وأصبحت إيرلندا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تستخدم رسميا هذه العبارة بحق إسرائيل.
ووصف وزير الخارجية الإيرلندى، سيمون كوفينى، فى كلمة ألقاها أمام البرلمانيين نتائج التصويت بأنها "مؤشر واضح على عمق الشعور فى جميع إيرلندا"، مؤكدا أن حكومة بلاده دعمت هذا الحراك الجديد بسبب عدم المساواة فى معاملة الشعب الفلسطينى من قبل إسرائيل.
وتابع: "إن النطاق والسرعة والطابع الاستراتيجى للإجراءات الإسرائيلية الخاصة بتوسيع رقعة الاستيطان والنوايا الواقفة وراء ذلك وضعنا فى موقف نحتاج فيه إلى الحديث بصراحة عما يجرى فى الواقع على الأرض. إنه ضم فعلى".
وشدد الوزير على جديته والبرلمان بهذا الخصوص، قائلا: "نحن أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفعل ذلك، ويعكس ذلك بالغ قلقنا إزاء هدف تلك الإجراءات وتأثيرها بطبيعة الحال".
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