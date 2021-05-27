فيديو.. حريق فى ستاد ريال مدريد بإسبانيا

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق فى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الشهير، معقل فريق ريال مدريد الإسبانى لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، خلال أعمال الترميم التى يخضع لها الملعب، الواقع فى وسط مدريد عاصمة إسبانيا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر سيارات الإطفاء، وهى تحاول إخماد الحريق. وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن ملعب "سانتياجو بيرنابيو" شهد إطلاق أجراس الإنذار، بعدما اشتعلت النيران فيه خلال أعمال إعادة تجديد الملعب. وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق لم يكن كبيرا، ولكنه تسبب فى تصاعد الدخان من أحد الأعمدة، وانتشر فى المناطق المحيطة، موضحة أنه تسبب فى توقف الأعمال فى الملعب، وأوضحت أنه تمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية. يذكر أن ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يشهد أعمال تجديد منذ أشهر، وخاض ريال مدريد مبارياته فى الموسم المنصرم على ملعبه الثانى "ألفريدو دى ستيفانو" مستغلا غياب الجماهير عن الملاعب بسب جائحة كورونا.

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