انقسامات إخوان تونس.. استقالة أمين النهضة السابق من الكتلة البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن العذارى طلب فى مراسلته من رئيس المجلس راشد الغنوشى، إعلان استقالته من الكتلة وتسجيله ضمن النواب المُستقلين غير المنتمين للكتل.

وكان العذارى قد قدّم استقالته من كل المناصب القيادية فى حركة النهضة منذ نوفمبر 2019، وهى منصب الأمين العام المكلف بفضاء الحكم ومن المكتب التنفيذى.

وتعد استقالة العذارى، ضربة موجعة، لحركة النهضة الإخوانية وكتلتها البرلمانية، برئاسة راشد الغنوشى، وصفها محللون بأنها نزيف يهدد بنسف الفرع ويفاقم صراع الأقطاب فيه.

وبحسب صحيفة "العين"، أفادت مصادر مقربة من حزب النهضة، بأن عددا من القيادات داخل النهضة يراقبون بكثير من النقد مواقف الغنوشى المثيرة للفتنة فى تونس، والتى تجسدت من خلال إطلاق حملة تحريض ضد الرئيس قيس سعيد .

وأوضحت ذات المصادر أن الغنوشى يخوض معاركه السياسية لخدمة أجنداته الخاصة والتغطية على المصالح المادية المرتبطة بعائلته وعلى رأسها صهره رفيق عبد السلام.

وبحسب الصحيفة، بلغت ثروة الغنوشى مليار دولار حسب تحقيقات إعلامية، موزعة على قنوات تلفزية وشركات خاصة تشتغل فى مجالات التهريب وتبييض الأموال.