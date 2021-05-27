ملك الأردن وولى عهد أبوظبى يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى قصر بسمان الزاهر، اليوم الخميس، مباحثات مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات فى المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلى الأخير، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأكد العاهل الأردنى وولى عهد أبوظبى أهمية اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمى والدولى، خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام.

وشدد الملك عبدالله الثانى على "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية فى القدس والمسجد الأقصى، والتى قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة".

وأكد على أهمية البناء على وقف إطلاق النار فى غزة، والاهتمام الدولى بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، عبر ولى عهد أبوظبى عن تقديره لجهود الأردن، بالتعاون مع مصر، فى تحقيق التهدئة بقطاع غزة، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به الملك عبدالله الثانى فى رعاية الأماكن المقدسة بالقدس.