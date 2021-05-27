جدة - نرمين السيد - يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن، تقديم مشروع ميزانية للسنة المالية القادمة 2022 تبلغ قيمته 6 تريليونات دولار فى الأيام المقبلة، وهى الميزانية الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.





وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن مشروع الميزانية سيشمل استثمارات كبيرة فى تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية فى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك سيكون مستوى الإنفاق الفدرالى فى هذا البلد هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه بحلول عام 2031، تتوقع الإدارة الأمريكية أن الميزانية الفدرالية الأميركية سترتفع إلى رقم قياسى يبلغ 8.2 تريليون دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأضخم منذ الحرب العالمية.. بايدن بصدد طرح مشروع ميزانية بـ6 تريليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.