فيديو.. مقتل طيار أمريكى أثناء تدريبات القوات الجوية فى لاس فيجاس

جدة - نرمين السيد - يُظهر الفيديو الذى نشر على "تويتر" لحظة تحطم الطائرة واشتعال النيران. ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تحطمت مقاتلة خفيفة الوزن من طراز "ميراج F1" فرنسية الصنع، تم استخدامها فى قاعدة نيليس الأمريكية فى نيفادا كعدو وهمى للقوات الجوية الأمريكية خلال التدريبيات الجوية. ووفقا للمعطيات الأولية، حدثت مواجهة، أثناء تدريبات القوات الجوية الأمريكية، بين المقاتلتين "ميراج F1" و"F-15" ، ويجرى تحقيق فى تفاصيل الحادث.

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