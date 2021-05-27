الاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا 

قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية.
وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي.
وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات "لا تساعد في تسوية النزاع هناك".
يذكر أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أعلنت عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات.
وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.
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