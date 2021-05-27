بلينكن: الصين تواصل تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية "تواصل تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ".

ودعا في بيان الحكومة الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى "الإفراج عن جميع المتهمين"، بموجب قانون الأمن القومي وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وأضاف أن الإجراءات التي أقرها المجلس التشريعي لهونغ كونغ يوم الخميس "تعيق بشدة المشاركة الفعالة للناس في الحكم وإسماع أصواتهم".

وكانت بكين حذرت في مناسبات عديدة القوى الأجنبية من "التدخل في الحد الأدنى للأمن القومي في هونغ كونغ"، وسط التوترات المستمرة بين الصين والغرب.