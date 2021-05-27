قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية "تواصل تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ".
ودعا في بيان الحكومة الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى "الإفراج عن جميع المتهمين"، بموجب قانون الأمن القومي وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وأضاف أن الإجراءات التي أقرها المجلس التشريعي لهونغ كونغ يوم الخميس "تعيق بشدة المشاركة الفعالة للناس في الحكم وإسماع أصواتهم".
وكانت بكين حذرت في مناسبات عديدة القوى الأجنبية من "التدخل في الحد الأدنى للأمن القومي في هونغ كونغ"، وسط التوترات المستمرة بين الصين والغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: الصين تواصل تقويض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.