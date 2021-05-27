الاتحاد الأوروبي يخصص مبلغ 25 مليون يورو لأوكرانيا 

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 25.4 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.
ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي للمفوضية، تهدف الأموال المخصصة إلى دعم سكان شرق البلاد الذين عانوا من الصراع في دونباس.
وأكد البيان أن :"الجانب الأوروبي ملتزم بضمان حصول السكان المدنيين على الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الأكثر ضعفا".
وفي وقت سابق صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مستمرة للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث مسألة دونباس شرقي أوكرانيا.
وأوضح أن بلاده تبذل جهودا حثيثة حول أزمة منطقة "دونباس"، مشيرا أن الوضع مرتبط بروسيا بنسبة 99 بالمئة.
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