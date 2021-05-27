روسيا تدعو في مجلس الأمن لعدم تأجيل حل القضية الفلسطينية 

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى ضرورة عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية.

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "اليوم لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تأجيل حل القضية الفلسطينية. للأسف يؤكد التاريخ من جديد كل مرة أن هذه القضية بالذات تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين.

وصرح المندوب الروسي: "نقترح من جديد على الزملاء النظر في مبادرتنا لإجراء اجتماع وزاري للرباعية وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم".

وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 مايو إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.