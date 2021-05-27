ألمانيا: الحوار مع روسيا حول بيلاروس مهم وقمة بوتين-بايدن تحظى بأهمية قصوى 

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أهمية الحوار مع روسيا بخصوص آخر مستجدات الوضع حول جارتها بيلاروس.

ألمانيا: الحوار مع روسيا حول بيلاروس مهم وقمة بوتين-بايدن تحظى بأهمية قصوىوزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون تشديد العقوبات ضد بيلاروس على خلفية حادثة طائرة "ريان إير"

وصرح ماس للصحفيين، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لشبونة اليوم الخميس، أنه من المهم إثارة ملف بيلاروس ضمن الحوار مع موسكو، مضيفا: "يعرف الجميع أنه لو لا روسيا لما كان لدى (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو مستقبل في بيلاروس".

ورحب ماس بلقاء القمة المتفق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية قصوى.

وتابع: "أعتقد أن الحديث هناك سيدور بالضبط عن بيلاروس، وليس عن بيلاروس فقط، ومن المهم جدا مناقشة هذا الموضوع ويتيح هذا اللقاء فرصة جيدة لذلك".

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البرتغالية اليوم لمناقشة الانتقال إلى عقوبات اقتصادية وقطاعية ضد بيلاروس، على خلفية حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب متوجهة من أثينا إلى فيلنوس في مينسك واعتقال ناشط بيلاروسي معارض مقيم في الخارج كان على متنها.