الصومال يقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع تشاورى موسع عقد فى العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت الحكومة الصومالية، عبر "تويتر": "وقع رؤساء الأقاليم الاتحادية، ومحافظ منطقة بنادير، على اتفاقية انتخابية اتحادية خلال الحفل الختامى للقمة الانتخابية الوطنية الاستشارية فى مقديشو اليوم".
ونقل الموقع عن رئيس الوزراء الصومالى قوله: "أود أن أوجه الشكر هنا لرؤساء الولايات الأعضاء فى الحكومة الفيدرالية. هؤلاء القادة الذين أبدوا حكمة وصبرا وتنازلات، الأمر الذى سهّل التوصل إلى حلول بشأن القضايا الخلافية فى وقت وجيز".
وأضاف: "لقد توجت عدة أيام من المفاوضات بين قادة الولايات الفيدرالية، وحكومة الصومال الاتحادية، ومنطقة بنادير، بروح من الاستجابة والتوافق والإجماع، لصالح الأمة والشعب، بحل مقبول للطرفين للمأزق الانتخابى الوطنى".
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