مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح فتح تحقيق فى جرائم ارتكبت فى غزة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم ذكر اسمه، قوله إن "تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق فى الجرائم التى ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت".

وقتل حوالى 280 فلسطينيا جراء جراء هجمات وغارات، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى، استمرت من 10 إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.