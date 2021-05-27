أميركا تحذر إسرائيل من "إجلاء العائلات الفلسطينية"

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القادة الإسرائيليين من أن إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية سيزيد من المواجهات في المسجد الأقصى وسيعيد التوتر والصراع والحرب.

وأضاف بلينكن، في مقابلة مع موقع أكسيوس، أن إدارة بايدن لم تركز كثيرا على العملية السلمية "لأن الظروف لم تكن مواتية لتحقيق أي تقدم خاصة في ظل عملية تشكيل حكومة إسرائيلية وتأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية".



وكان قيام مستوطنين متطرفين بمحاولة إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، قبل أيام قليلة، وراء اندلاع اضطرابات كبيرة في القدس.

وأشعلت الاضطرابات في القدس والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت، الثلاثاء، أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.

وقال مراسلنا إن المحكمة العليا أمرت المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبلت بتحديد موقفه خلال أسبوعين "حتى 8 يونيو" بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح، حيث كان من المفترض أن يتم في 5 مايو وتم تأجيله بناء على طلب المستشار.