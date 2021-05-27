اضطراب نفسي وزيارة محدودة.. مستجدات حالة الفنان شريف دسوقي

كشف مدير مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، محمود الشرقاوي، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري شريف دسوقي، بعد نقله إليه وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن دسوقي لا زال يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة، ويحصل على علاج دوائي في الوقت الراهن تحت إشراف فريق من الاستشاريين المتخصصين، على أن يُعاد تقييم حالته الصحية يوم السبت المقبل للوقوف على خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.
وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت نقل الفنان شريف دسوقي والذي أجرى عملية جراحية لبتر ساقه في الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وعاد مدير مستشفى دار الشفاء للتأكيد على تحسن الحالة الصحية لدسوقي، إذ لن يكون هناك تدخلا جراحيا جديدًا، وسيقتصر الأمر على العلاج الدوائي فقط.
لكنه أشار إلى معاناته من اضطراب نفسي منذ أن تم بتر قدمه، في حين تشهد حالته النفسية تشهد تحسنًا ملحوظًا اليوم.
وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع "خراج" نتج عن إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام، وتضاعفت بسبب إصابته بالسكري.
الزيارة محدودة للغاية
وأوضح مدير المستشفى أنه تقرر اقتصار الزيارة للفنان شريف دسوقي على أقاربه من الدرجة الأولى أو نقيب الفنانين، لافتا إلى أن العديد من الفنانين طلبوا زيارته ولكن إدارة المستشفى لا تسمح إلى بزيارات محدودة للغاية.
ولفت إلى أن نقيب الفنانين أشرف ذكي حرص على زيارته داخل غرفته بالمستشفى.
وقال الشرقاوي إن هناك اهتماما كبيرا ومتابعة على مدار الساعة من وزيرة الصحة لحالة الفنان أشرف دسوقي، إلى جانب المتابعة اليومية من مكتب رئيس الجمهورية.
وسبق أن وجّه عدد من نجوم الفن رسائل دعم ومساندة للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه جراحة لبتر الساق، مؤكدين له أنه سيعود أقوى من الأول، وسيتجاوز تلك المحنة، وذلك بعد أن ترك بصمة واضحة خلال الفترة الماضية بأدائه المميز.
وقدّم دسوقي عددا من الأعمال خلال السنوات الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، من بينها شخصية "سباعي" في مسلسل ب100 وش الذي تم عرضه العام الماضي، وعدد من الأفلام والمسرحيات والأفلام القصيرة.
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