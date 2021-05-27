أمريكا تهدد إثيوبيا وإريتريا بسبب أزمة إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - حذر مسؤول بارز فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من أن بلاده سوف تتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إثيوبيا وإريتريا، على خلفية الصراع الدائر فى إقليم تيجراى الإثيوبى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال روبرت جوديك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن على إثيوبيا وإريتريا أن يتوقعا مزيدا من الإجراءات الأمريكية إذا فشل أولئك الذين يؤججون الصراع فى تيجراى فى تغيير مسارهم. وأوضح فى ملاحظات معدة للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ أن الوضع فى تيجراى ازداد سوءا خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن جميع الأطراف المسلحة تورطت فى ارتكاب أعمال وحشية فى الإقليم. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد دعا أمس الأربعاء إلى انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة الإثيوبى من إقليم تيجراى. وقال بايدن إنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور لتجنب المجاعة على نطاق واسع فى المنطقة التى مزقها الصراع. وقتل الآلاف وأجبر نحو مليونى شخص على ترك ديارهم فى تيجراى بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والجيش الإثيوبى فى نوفمبر، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، بحسب "رويترز".

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