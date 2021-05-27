بايدن يلتقى ملكة بريطانيا لأول مرة الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أن البيت الأبيض وقصر باكنجهام يخططان لمقابلة بايدن والملكة فى المملكة المتحدة، وذلك قبل أن يتوجه الرئيس الأمريكى إلى اجتماع حلف الناتو فى 14 يونيو.

وستكون هذه هى أول رحلة لبايدن خارج الولايات المتحدة منذ بداية ولايته، والتى أوقفت خلالها جائحة (كوفيد-19) الرحلات الدولية.

كما ستكون هذه هى المرة الـ13 التى تلتقى فيها ملكة بريطانيا برئيس أمريكى خلال فترة حكمها التى استمرت 69 عاما.

وبحسب بيانات جمعية البيت الأبيض التاريخية، فقد التقت الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة بالرئيس الأمريكى آنذاك، ترومان فى عام 1951، فيما كانت آخر زيارة للملكة للبيت الأبيض فى عام 2007، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ400 لتأسيس مستوطنة جيمس تاون الإنجليزية فى ولاية فيرجينيا.

ويأتى الاجتماع المخطط له بين الرئيس الأمريكى، جو بايدن وملكة بريطانيا، بعد وفاة زوجها، الأمير فيليب فى أبريل عن 99 عاما، وبحسب "سى إن إن" فقد أرسل بايدن وزوجته، جيل بايدن، تعازيهما إلى الملكة.