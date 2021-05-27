أمريكا: إيران ما زالت مستمرة فى تمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - كما أكد أن النظام هناك يعمد من خلال الصواريخ الباليستية إلى إعادة رسم التوازن فى المنطقة وفقاً لأهوائه.

وفى شهادته أمام الكونجرس، أشار إلى أن إيران ما زالت مستمرة بنشاطاتها الهادفة للإضرار بجيرانها، وتهديد استقرار الشرق الأوسط.

يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزى، كان ذكر منذ أيام أن الشرق الأوسط بشكل عام يعتبر منطقة تنافس شديدة بين القوى العظمى، مشددا على أهمية تزويد دول المنطقة بالسلاح لردع أى هجمات إيرانية.