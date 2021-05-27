فلسطين ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتصويت فى مجلس حقوق الإنسان، على قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى جميع الانتهاكات للقانون الإنسانى وللقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفى أراضى الـ48.





وقالت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن 24 دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، عن شكرها لجميع الدول التى دعمت قرار فلسطين، وتلك التى قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل فى جميع الانتهاكات للقانون الإنسانى وللقانون الدولى لحقوق الإنسان منذ 13أبريل 2021، وكذلك فى جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما فى ذلك التمييز المنهجى والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.

وأضافت أن القرار يعكس إصرار المجتمع الدولى على المضى قدمًا فى مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطينى.

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التى لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعى التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها"، وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائى "كى لا تبقى خارج التاريخ، وكى لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار والابارتهايد".