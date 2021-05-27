واشنطن: نأسف لقرار حقوق الإنسان بالتحقيق فى جرائم ارتكبت فى غزة

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فى بيان لها، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة تهدد بعرقلة التقدم الذى تم تحقيقه"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وكان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد تبنى، اليوم الخميس، قرارا بفتح تحقيق فى الجرائم المحتملة التى ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين فى قطاع غزة.
وقدم مشروع القرار من قبل منظمة التعاون الإسلامى والوفد الفلسطينى إلى الأمم المتحدة.
وتتمتع الولايات المتحدة بصفة مراقب فى مجلس حقوق الإنسان الأممى، لكنها لا تتمتع بحق التصويت، ولم تدل بأى مداخلة أمام دورة المجلس الحالية.
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