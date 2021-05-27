دوت الخليج :- صوت مجلس النواب في جلسة عقدها، الخميس على قرارات لجنته القانونية والذي ينص على تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس. ووافق المجلس على قرارات لجنته القانونية حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يجمد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.