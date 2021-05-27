وزير الدفاع الأمريكى: الصين لا تساوينا عسكريا لكنها تريد ذلك

جدة - نرمين السيد - وأضاف زير الدفاع الأمريكى "لدينا أصدقاء وحلفاء أما الصين لا صديق لها". وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية "تواصل تقويض المؤسسات الديمقراطية فى هونج كونج". ودعا فى بيان الحكومة الصينية وسلطات هونج كونج إلى "الإفراج عن جميع المتهمين"، بموجب قانون الأمن القومى وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وأضاف أن الإجراءات التى أقرها المجلس التشريعى لهونج كونج يوم الخميس "تعيق بشدة المشاركة الفعالة للناس فى الحكم وإسماع أصواتهم". وكانت بكين حذرت فى مناسبات عديدة القوى الأجنبية من "التدخل فى الحد الأدنى للأمن القومى فى هونج كونج"، وسط التوترات المستمرة بين الصين والغرب.

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