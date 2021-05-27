وزير خارجية أرمينيا يقدم استقالته

جدة - نرمين السيد - أعلنت الناطقة باسم خارجية أرمينيا آنا نجداليان، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان قدم استقالته، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وكتبت نجداليان على فيسبوك: "قدم أيفازيان استقالته"، دون الاشارة إلى الأسباب. وتسلم آرا أيفازيان وزارة الخارجية فى 18 نوفمبر 2020، خلفا لزوجراب مناتساكانيان. يذكر أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن، الشهر الماضى، استقالته من منصب رئيس الوزراء فى البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد العاصفة السياسية التى اندلعت ضده إثر الحرب التى دارت فى ناجورنى قره باغ الخريف الماضى.

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