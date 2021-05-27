لأول مرة في الشطرنج.. العقول المصرية تحقق إنجازا عالميا

شهور عدة ظلّ خلالها البطل المصري في الشطرنج أحمد عدلي يذاكر خصومه المحتمل مواجهتهم في بطولة أفريقيا للشطرنج، يدرس تحركاتهم وكيف يفلتون مرة تلو الآخرى من "كش ملك"، واستعد لهم بقوة حتى حانت أيام الحسم.

10 أيام تقريبا هي عمر البطولة المقامة في ليلونغوي عاصمة ملاوي، كان خلالها عدلي لا ينام، يعيد كثيرا ما فعله في المباراة السابقة، يَدرس كيف أعطى ولو نصف فرصة لخصمه للعودة مرة آخرى في المباراة، يسترجع كل أخطائه حتى لا يقع فيها مجددًا.



وبعد مباريات صعبة، استطاع عدلي تحقيق ذهبية البطولة الأفريقية، وحلّ باسم أمين ثانيًا وفاز بالميدالية الميدالية الفضية، وجاء أدهم فوزي ثالثًا واقتنص الميدالية البرونزية، وحقق عبد الرحمن هشام المركز الرابع، ليكونوا ممثلين لمصر وأفريقيا في كأس العالم.

ويقول الفائز بذهبية البطولة بنبرة يملؤها الفرح في حديثه مع "دوت الخليج": "فكرة الحفاظ على اللقب 2019 و2020 و2021 صعبة للغاية، فهذه هي المرة السادسة التي أكسب فيها بطولة أفريقيا، وكل مرة يكون لها طعم كبير جدًا ومختلف عن الآخرى".

المباراة الأصعب

وعن كواليس المباراة الأصعب، أوضح عدلي: "التقيت في المباراة الأخيرة مع غريمي التقليدي الذي أعتبره مثل أخي باسم سمير، وكانت مباراة صعبة للغاية ولكنها انتهت بالتعادل، لأقوم بمنافسة أحد الأساتذة الكبار في الجزائر يدعى بلال بل حسن الذي يعتبر منافسًا قويًا للغاية".

ويوضح صاحب الذهبية: "مباراة بلحسن كان لابد وأن أفوز بها لكي أستطيع أن أسبق باسم لأن كلانا كان ينافس على المركز الأول، وبعد 4 ساعات ونصف تقريبًا استطعت الفوز والحصول على البطولة، التي شاركت فيها 20 دولة و75 لاعبا ولم تكن سهلة على الإطلاق".

وعن تلك المباراة يردف عدلي: "كنت ألعب بالقطع السوداء وهي صعبة للغاية لمن يريد أن يحقق الفوز، وعلى مدار ساعات كانت هناك شراسة كبيرة فكلانا يريد الفوز، ولكن بتوفيق من الله استطعت الفوز في النهاية".

ويمتلك الحاصل على ذهبية البطولة الأفريقية سجلا حافلا من الإنجازات والألقاب، من بينها بطولة العالم للشباب عام 2007 التي تعتبر الذهبية الوحيدة في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا في بطولة عالمية وفردية، ومرتين على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى عامي 2009 و2020.

كأس العالم للشطرنج

وعن كأس العالم يحكي البطل المصري لـ"دوت الخليج": "تأهلت لكأس العالم بداية من 2003، لم أستطع السفر سوى مرة واحدة لظروف التجنيد، حيث تقام البطولة كل عامين، ومنذ ذلك الوقت وأنا متواجد في البطولة العالمية".

وعن حلم كأس العالم يقول عدلي: "أتمنى أن نستطيع الذهاب لأدوار متقدمة في البطولة، حيث أنها صعبة للغاية لأنها تحتاج لإمكانيات كثيرة جدًا، وتكون هناك مصاريف على الأبطال للفوز والتقدم في البطولة".

تأهل المصريين الأربعة لكأس العالم بعد فوزهم بالمراكز الأربعة الأولى في بطولة أفريقيا، يعتبر الأول في التاريخ، بسبب مشاركة 5 لاعبين من نفس الدولة كممثلين عن القارة في بطولة كأس العالم للشطرنج، على أن يختار الاتحاد اللاعب الخامس.

ووجه صاحب الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة كلمة للاتحاد المصري للشطرنج قائلًا: "لكم كل الشكر على دعمكم خلال الفترة الماضية للمصريين المشاركين في البطولة، فمصر دائمًا لها الريادة، وشكرًا للسفارة المصرية في ملاوي على دعمها ووقفتهم بجانبنا".

إنجاز عالمي

ويقول الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج: "ما حدث إنجاز فريد يصعب تكراره وهو أن يكون الممثلون الأربعة لقارة من نفس الدولة في بطولة كأس العالم، لم يحدث ذلك الأمر في السابق في أي دولة على الإطلاق".

وتقام بطولة كأس العالم للشطرنج في مدينة سوتشي الروسية في شهر يوليو المقبل.

وتابع "الجندي" في حديثه مع "دوت الخليج": "الشطرنج المصري في تقدّم دائمًا، ولكن يحتاج للدعم كمًا وكيفًا من المسؤولين عن الرياضة المصرية لكي يتقدم للعالمية ويكون في مكانة أكبر وأكبر".

وأكد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن: "الدعم أقل بكثير من المطلوب، فنحن وفّرنا في الاتحاد ما يقرب من 100 ألف دولار، تم صرفها على اللاعبين المصريين وجلب مدربين أجانب لتدريبهم، رغم أن جزءا كبيرا من اللاعبين يطورون أنفسهم عن طريق الإنترنت".

رسالة الاتحاد المصري للشطرنج

ووجّه الجندي رسالة للمصريين الأربعة: "أشكركم كثيرًا على إصراركم وتركيزكم وحرصكم على عمل إنجاز كبير لمصر، وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بهم وأن يكون هناك تكريم لهم ويحصلوا على مكافآتهم المالية سريعًا حسب ما تنص عليه اللائحة".

وعن الناشئين، أشار رئيس الاتحاد المصري للشطرنج: "نحن ندعم إنشاء أكاديميات للعبة لكي يتم نقل تجارب اللاعبين الكبار لهم، لأن هناك قاعدة كبيرة من الناشئين يتخذون أحمد عدلي وباسم سمير وغيرهم من كبار الشطرنج في مصر قدوة لهم، ونتمنى أن يكون لدينا أبطال جدد مميزين لأن الناشئين المصريين مبشرون بالخير".