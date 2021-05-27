عاجل.. إعلان فوز بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الانتخابات الرئاسية السورية، مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالى بشار الأسد الذى أعلن فوزه بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.

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