البرهان يعلن الاتفاق على مبادئ لتنفيذ المرحلة الانتقالية فى السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المجلس الانتقالى بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على مبادئ من أجل تنفيذ المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الجميع متوافقون على نبذ الخلافات وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات التى تواجه البلاد.





ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء ذلك عقب اجتماع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالمجلس المركزى للحرية والتغيير فى مكتبه اليوم الخميس. وقال البرهان، إن "اللقاء تناول قضايا الوطن وهموم المواطن واتسقت الرؤى حول الالتزامات والعهود للشعب السودانى". وأضاف أن "المدنيين والعسكريين ومجلس الشراكة والذين يتوقع انضمامهم عقب المفاوضات الجارية حاليا بجوبا سيعملوا سويا من أجل السودان". وأكد أن "اللقاء أمن على أهمية العمل على تخفيف أعباء المعيشة على المواطن ورفع المعاناة من أجل حياة آمنة مستقرة للمواطن". من جانبه، قال مقرر المجلس المركزى للحرية والتغيير كمال بولاد، إنهم ناقشوا تحديات المرحلة الانتقالية، حيث تم التوصل من خلال المناقشات إلى عدة نقاط أساسية تصلح بأن تكون برنامجا للمرحلة القادمة وعلى رأسها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها ووحدة مكونات قوى الثورة حتى تكتمل مهام المرحلة الانتقالية. وشدد بولاد على ضرورة أن يصبح الجميع يدا واحدة فى الفترة المقبلة وبصورة منسجمة كقيادة حقيقية ومسؤولة فى مواجهة تحديات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

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