فرنسا تسجل 142 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، تسجيل 142 وفاة و13933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 5.63 مليون بزيادة 1.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت الوفيات 109 آلاف حالة.
وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو الجاري وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو القادم.
وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ الأربعاء قبل الماضي وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.
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