مصر.. ضبط "سايس" خلع ملابسه ومارس أعمال بلطجة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من اعتقال "سايس" (عامل صف السيارات)، نظرا لممارسته أعمال بلطجة وترويع لأصحاب السيارات وإتلاف سياراتهم عمدا في مدينة نصر شمال العاصمة لإجبارهم على دفع أموال له دون وجه حق، بحسب مصدر أمني.

المصدر أكد لموقع دوت الخليج أنه تمت إحالة المتهم للنيابة للتحقيق معه فيما توصلت له تحريات الشرطة من ممارسة البلطجة وتحصيل أموال عنوة من الناس دون وجه حق أو صفة قانونية فضلا عن عدم وجود ترخيص رسمي له لممارسة مهنة عامل صف السيارات.

ووفقا للمصدر فقد رصدت أجهزة وزارة الداخلية فيديو متداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص بدون ملابسه العلوية ويقون بالتعدي على المواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بشارع عباس العقاد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول شمال العاصمة المصرية.

وعكفت أجهزة الأمن على فحص الفيديو وجمع المعلومات اللازمة حتى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "سايس" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، كما اتضح من الفحص لسجله الجنائي أنه سبق للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه بتاريخ 24 الجاري، وحتى قبل تداول الفيديو المذكور، وسبب الضبط نفس الواقعة الموجودة بالفيديو حيث قام بالتعدي على سائق بدعوى عدم دفع المجني عليه مقابل انتظار السيارة قيادته، وفقا للمصدر الأمني.