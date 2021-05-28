واشنطن تعرب عن قلقها بشأن احتجاز أذربيجان 6 جنود أرمن

جدة - نرمين السيد - وحثت واشنطن الجانبين على حل مشكلة احتجاز الجنود "بشكل عاجل وسلمى"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت أذربيجان أعلنت يوم الجمعة القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية فى الأراضى الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية فى منطقة غيكاركونيك الحدودية.
ويوم 12 مايو أعلنت الحكومة الأرمنية أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر، فيما نفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الطرف الأرمنى من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.
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