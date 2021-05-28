وزير خارجية أمريكا يحذر إسرائيل من طرد سكان القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الخميس، أنه حذر قادة إسرائيليين من أن طرد عائلات فلسطينية من منازلها فى القدس الشرقية، قد يجدد التوتر والصراع والحرب، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وقال فى مقابلة مع موقع أكسيوس "الأمر الأكثر إلحاحا هو البناء على وقف إطلاق النار فى غزة، وإرساء أسس استقرار أكبر فى الضفة والقدس". وكان قيام مستوطنين متطرفين بمحاولة إجلاء عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح، نهاية شهر رمضان الماضى، وراء اندلاع اضطرابات كبيرة فى القدس وصل مداها إلى تظاهرات ومواجهات عنيفة فى الضفة الغربية، كما وصلت إلى غزة بعد تدخل حركة حماس باطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية. وكانت المحكمة العليا فى إسرائيل أصدرت، الثلاثاء، أمرا إلى المستشار القضائى للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائى المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حى الشيخ جراح.

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