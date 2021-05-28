واشنطن: انتهاكات الميليشيات تضر بالعراق والعراقيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة يضر بالعراق والعراقيين.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الأميركية إن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح قوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي.

وأضاف البيان: "نرحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات في العراق والبلطجية على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون.":

وختم البيان بالقول: "نعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي وعراق قوي وذي سيادة ومزدهر."

وكان قد قتل شخص وأصيب آخرون بجروح يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط العاصمة العراقية بغداد.