العراق يعلن إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسات العراقية الأربع فى العراق، إجراء الانتخابات النيابية المبكرة فى أكتوبر 2021، فيما أشارت إلى أن التوتر الذى شهدته بغداد أمس يؤثر على جهود تحقيق الأمن والاستقرار.





وذكر بيان للرئاسة العراقية، نقلته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، أن "اجتماعا عقد فى قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها".

وأضاف البيان: "المجتمعين أكدوا أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطنى الذى تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيدا لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".

وأشار المجتمعون وفق البيان، إلى أن "استمرار الاضطراب الأمنى والتعدى على سلطة الدولة وحقها فى مسك القرار الأمنى والعسكرى يمثل تجاوزا خطيرا على سلطة الدولة وهيبتها فى فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعى حضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدى لهذا التصعيد ودعم الدولة فى حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".

وشددوا على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة فى المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصرا، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة فى دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".

وأكد المجتمعون أيضا "إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر القادم والتى تحظى بأهمية بالغة كونها تأتى بعد حراك شعبى مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشى الفساد"، وفقا للبيان.

وأشاروا إلى أن "إجراء الانتخابات واجب دستورى ووطنى ولا تردد فيه إذ ينبغى أن تكون فيصلا للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التى يعانى منها البلد ولتمثل المسار السلمى للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية فى مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين فى اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب وخياراته".