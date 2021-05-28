اصطدام سفينتين فى بحر سيتو قرب سواحل اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن إيتش كي" اليابانية بأن سفينة "بياكو" اليابانية للشحن اصطدمت بناقلة "أولسان بيونير" المسجلة فى جزر مارشال، وانقلبت السفينة الأولى بنتيجة الاصطدام.

ومن أصل الأشخاص الـ 12 الذين كانوا على متن السفينة اليابانية تم إنقاذ 9، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون فى عداد المفقودين.

ولم تصب السفينة الثانية بأى أضرار جدية بنتيجة الحادث، وعلى متنها 13 شخصا، هم مواطنو كوريا الجنوبية وميانمار. ولم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى