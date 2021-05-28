فرنسا : تسجيل 142 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 13 ألف إصابة

جدة - نرمين السيد - وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى فرنسا إلى 5.63 مليون بزيادة 1.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت الوفيات 109 آلاف حالة. وبدأت فرنسا فى تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو الجارى وتأمل فى رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو القادم. وبدأت المقاهى والمطاعم فى تقديم خدماتها فى الهواء الطلق منذ الأربعاء قبل الماضى وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي

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