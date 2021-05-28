مجهول "يقرصن" حساب وزير الرياضة المصري السابق على فيسبوك

فوجئت جماهير الرياضة المصرية بعد منتصف ليل الخميس بمنشور صادم على صفحة وزير الرياضة الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز، بموقع فيسبوك.
وتضمن المنشور اتهامات خطيرة تتحدث عن مؤامرة مزعومة اشترك فيها وزير الرياضة الحالي أشرف صبحي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض الشخصيات الأخرى وأنه كان هناك تدبير ودفع رشاوى للإطاحة برئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه مرتضى منصور.
وتم تداول المنشور بشكل واسع مع العديد من علامات التعجب والاستفهام خاصة أن عبد العزيز لم يعرف من قبل بمثل هذه النوعية من التصريحات كما أنها تتضمن اتهامات خطيرة تمس السمعة والشرف وتثير البلبلة.
تواصل موقع دوت الخليج على الفور مع الوزير السابق خالد عبد العزيز الذي أكد أنه تم سرقة حسابه وأنه فوجئ بالعديد من الاتصالات تخبره بقصة هذا المنشور الغريب ولكنه لا يتمكن من الدخول للصفحة للتعامل معه.
وأكد الوزير السابق أنه تواصل مع المختصين لاستعادة الحساب وبعد ساعتين من المحاولات تمكنوا بالفعل من استعادته.
وقام عبد العزيز بحذف المنشور المسيء ونشر توضيحا يؤكد كذب هذا المنشور مبديا تقديره لقامات الرياضة المصرية الذين تم ذكرهم والإساءة لهم.
كما تقدم عبد العزيز بالشكر لمن ساعدوه على استعادة الحساب في فترة وجيزة.
وشدد على سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتوصل لمرتكب الواقعة ومحاسبته.
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