المكسيك تسجل 3.050 إصابة و429 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3.050، مقابل 2.932 فى بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 2.405.772 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 429 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 272 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 222661 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات فى العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفى الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة فى البلاد أكبر بنسبة 60%