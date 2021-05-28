القائم بأعمال وزير الخارجية الأرمنى يقدم الاستقالة

جدة - نرمين السيد - وأكدت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية آنا ناغداليان فى منشور على "فيسبوك"، اليوم الخميس، دون أن توضح سبب استقالة القائم بأعمال الوزير.

يذكر أن آرا أيفازيان (52 عاما) تخرج فى القسم العربى بكلية الاستشراق فى جامعة يريفان الحكومية، وهو دبلوماسى مخضرم عامل فى الخارجية الأرمنية منذ عام 1994.

ومنذ التسعينيات عمل سفيرا فى عدد من البلدان فى أمريكا اللاتينية وأوروبا، قبل أن تولى مهام وزير الخارجية فى نوفمبر 2020 وسط أزمة حكومية فى أرمينيا تسبب بها تصعيد النزاع مع أذربيجان فى منطقة قرع باغ.